Чем был город по отношению к средневиковуму миру- его составной частью или иногор??дным явлением срочно плиз
История
Чем был город по отношению к средневиковуму миру- его составной частью или иногор??дным явлением срочно плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Город оказал значительное воздействие на экономику средневекового общества , сыграл важную роль в его социально-политической и духовной жизни , поэтому город был составной часть средневекового мира и периодом наиболее полного развития феодального строя.
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