Чем еще должен был располагаться монастырь для успешного развития хозяйства?

Чем еще должен был располагаться монастырь для успешного развития хозяйства?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Плодородная земля, водные ресурсы(река и прочие)
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