Чем гипотеза отличается от закона или теории?

Чем гипотеза отличается от закона или теории?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Гипотеза-мысль, которую нужно проверить и доказать, чтобы она стала законом или теорией
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