Чем гласные звуки отличаются от согласных звуков
Разное
Чем гласные звуки отличаются от согласных звуков
Ответ(ы):
Гость:
звуки при произношение которых воздух проходи во рту свободно без преград называются гласными звуками
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