Чем грозит государству отсутствие законной власти? НА 1 СТРАНИЦУ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!
Разное
Чем грозит государству отсутствие законной власти? НА 1 СТРАНИЦУ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!
Ответ(ы):
Гость:
Если не будет порядка, то не будет общества. Общество подразумевает порядок, организованность. Порядок ведет к гармоническому развитию общества, порядок по умному – это стремление к различной деятельности, развитие этой деятельности до полного совершенства, а безумный порядок – это тирания, диктатура.Установить порядок можно издавая законы, создавая специальные органы правопорядка и используя специальные меры к нарушителям порядка.
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