Чем грозит государству отсутствие законной власти? НА 1 СТРАНИЦУ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!

Гость: Гость:

Если не будет порядка, то не будет общества. Общество подразумевает порядок, организованность. Порядок ведет к гармоническому развитию общества, порядок по умному – это стремление к различной деятельности, развитие этой деятельности до полного совершенства, а безумный порядок – это тирания, диктатура.Установить порядок можно издавая законы, создавая специальные органы правопорядка и используя специальные меры к нарушителям порядка.