Чем интересено было открытие лицея где учился Пушкин

Императорский Царскосельский лицей (с 1843 по 1917 годы — Александровский лицей) — привилегированное высшее учебное заведение для детей дворян в Российской империи, действовавшее в Царском Селе с 1811 по1843 год.Лицей был основан по указу императора Александра I, подписанному 24 (12) августа 1810 года. Он предназначался для обучения дворянских детей. По первоначальному плану в Лицее должны были воспитываться также и младшие братья Александра I — Николай и Михаил. Общее наступление реакции перед войной 1812 года, выразившееся, в частности, в падении М. М. Сперанского, привело к тому, что первоначальные планы были отброшены.[источник не указан 1414 дней] Программа была разработана Сперанским и ориентирована в первую очередь на подготовку государственных просвещённых чиновников высших рангов. В лицей принимали детей 10—14 лет; приём осуществлялся каждые три года. Лицей был открыт 19 (31) октября 1811 года. Этот день впоследствии отмечался выпускниками как «День лицея» — выпускники собирались в этот день на «лицейский обед»[2]. Первоначально лицей находился в ведении Министерства народного просвещения, в 1822 году подчинён военному ведомству.Продолжительность обучения первоначально составляла 6 лет (два трёхгодичных курса, с 1836 года — 4 класса по полтора года).