Чем характеризуется геномный мутация? 1)изменением нуклеотидной последовательн??сти ДНК 2) утратой одной хромосомы в диплоидном наборе 3)кратным увеличением числа хромосом 4)изменением структуры синтезируемых белков 5)удв...
Биология
Чем характеризуется геномный мутация? 1)изменением нуклеотидной последовательн??сти ДНК 2) утратой одной хромосомы в диплоидном наборе 3)кратным увеличением числа хромосом 4)изменением структуры синтезируемых белков 5)удвоением участка хромосомы 6)изменением числа хромосом в кариотипе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Геномная мутация связана с изменением числа хромосом в кариотипе (правильный ответ 6).
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