Чем характеризуется геномный мутация? 1)изменением нуклеотидной последовательн??сти ДНК 2) утратой одной хромосомы в диплоидном наборе 3)кратным увеличением числа хромосом 4)изменением структуры синтезируемых белков 5)удв...

Биология

Чем характеризуется геномный мутация? 1)изменением нуклеотидной последовательн??сти ДНК 2) утратой одной хромосомы в диплоидном наборе 3)кратным увеличением числа хромосом 4)изменением структуры синтезируемых белков 5)удвоением участка хромосомы 6)изменением числа хромосом в кариотипе

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