Чем характеризуется геномный мутация? 1)изменением нуклеотидной последовательн??сти ДНК 2) утратой одной хромосомы в диплоидном наборе 3)кратным увеличением числа хромосом 4)изменением структуры синтезируемых белков 5)удв...

Биология
Чем характеризуется геномный мутация? 1)изменением нуклеотидной последовательн??сти ДНК 2) утратой одной хромосомы в диплоидном наборе 3)кратным увеличением числа хромосом 4)изменением структуры синтезируемых белков 5)удвоением участка хромосомы 6)изменением числа хромосом в кариотипе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Геномная мутация связана с изменением числа хромосом в кариотипе (правильный ответ 6).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Напиши краткую характеристики зоны арктических пустынь(очень нужно!)
Ответить
Русский язык
Выписать 5 пословиц с краткими и полными прилагательными
Ответить
Геометрия
Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 97,5 , основание равно 180.Найдите радиус окружности,описанной около этого треугольника.(Подробн...
Ответить
Українська мова
6 прислів'їв з запоречними й неозначеними займенниками
Ответить
Русский язык
Звука буквеный аналез слово кровать
Ответить