Чем мир молекул отличается от нашего?

Чем мир молекул отличается от нашего?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Тем, что молекулы(атомы) похожи на конструктор лего, на солнечную систему которую нам не увидеть невооружённым глазом.
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