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Чем мир молекул отличается от нашего?
Чем мир молекул отличается от нашего?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Тем, что молекулы(атомы) похожи на конструктор лего, на солнечную систему которую нам не увидеть невооружённым глазом.
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