Чем можно объяснить перемены в судьбах Гринёва и Матрофанушки
Разное
Чем можно объяснить перемены в судьбах Гринёва и Матрофанушки
Ответ(ы):
Гость:
Сила образа Митрофана в том, что он стал отрицательным примером для молодёжи: он «есть скот, а не человек…», «зверь без души». Или: Митрофан «лжеувалень» (т.е. не лентяй), «невежда, но не дурак».
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