Чем можно объяснить тот факт, что подводные листья обычно расчленены на тонкие ни??евидные доли или имеют лентовидную форму, тогда как надводные листья бывают цельными или слабо расчлененнеными?

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В воде сила тяжести нейтрализуется выталкивающей силой, потому не надо противостоять силе тяжести, к тому же и ветра нет. Им нет нужды выполнять опорную функцию. На суше - совсем иное. А поверхность у рассечённого листа много больше, чем у цельного.