Чем можно объяснить тот факт, что подводные листья обычно расчленены на тонкие ни??евидные доли или имеют лентовидную форму, тогда как надводные листья бывают цельными или слабо расчлененнеными?

Биология
Чем можно объяснить тот факт, что подводные листья обычно расчленены на тонкие ни??евидные доли или имеют лентовидную форму, тогда как надводные листья бывают цельными или слабо расчлененнеными?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В воде сила тяжести нейтрализуется выталкивающей силой, потому не надо противостоять силе тяжести, к тому же и ветра нет. Им нет нужды выполнять опорную функцию. На суше - совсем иное. А поверхность у рассечённого листа много больше, чем у цельного.
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