Чем на ваш взгляд похожи распказы " о любви " Чехова , "кавказ " Бунина и " куст сирени " Куприна , какая тема их объединяет

Литература
Чем на ваш взгляд похожи распказы " о любви " Чехова , "кавказ " Бунина и " куст сирени " Куприна , какая тема их объединяет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всех этих произведениях говорится о том,что без любви никуда. В произведении "Кавказ"муж не смог пережить измену жены. В произведении "куст сирени" говорится о взаимовыгоде двух героев,что они готовы помочь друг другу и все это благодаря любви.
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