Чем обернулось Кутузову, после того как он принял решение сжечь Москву? Очень срочно, буду благодарна кто поможет
Разное
Чем обернулось Кутузову, после того как он принял решение сжечь Москву? Очень срочно, буду благодарна кто поможет
Ответ(ы):
Гость:
Михаил Илларионович Кутузов Полководец Граф, светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов — русский полководец, генерал-фельдмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года. Он не относится к придмету музыка
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