Чем обернулось Кутузову, после того как он принял решение сжечь Москву? Очень срочно, буду благодарна кто поможет

Разное

Чем обернулось Кутузову, после того как он принял решение сжечь Москву? Очень срочно, буду благодарна кто поможет

Автор: Гость