Чем обернулось Кутузову, после того как он принял решение сжечь Москву? Очень срочно, буду благодарна кто поможет

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Чем обернулось Кутузову, после того как он принял решение сжечь Москву? Очень срочно, буду благодарна кто поможет
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Михаил Илларионович Кутузов Полководец Граф, светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов — русский полководец, генерал-фельдмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года. Он не относится к придмету музыка
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