Чем опасны любые колебания состава внутренней среды организма, выходящий за пределы физиологической нормы?

Разное
Чем опасны любые колебания состава внутренней среды организма, выходящий за пределы физиологической нормы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Есть такое понятие гомеостаз - это постоянство внутренней среды и способность организма его поддерживать. это нужно организму затем что именно в опрделенном диапазоне вот этой постоянной внутренней среды правильно проходят и вообще проходят химические реакции в организме, необходимые для жизни, работают ферменты, необходимые для катализирования различных жизненно важных процессов. организм это сложная система, в которой нет ничего лишнего и все направлено на поддержание жизни и здоровья.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Як людина використовує опале листя?
Ответить
Разное
Как по татарски :папа работает в цирке
Ответить
Разное
Триугольник 9 8 5 найти площад
Ответить
Разное
Дано: C=400 Дж/m*гр.С m=5кг Q=8000кДж найти: дельта t
Ответить
Разное
Туристический теплоход был в пути три дня. В первый день он прошел 210 км, что составило 35% всего пути, а во второй – 40% оставшегося расстояния. ...
Ответить
Разное
Перечислите сказочных героев из пьесы-сказки СНЕГУРОЧКА
Ответить
Разное
Укажи,от какого гласного зависит мягкость предыдущего согласного: а, о, е, ы.
Ответить
Разное
Составьте рассказ о жизни в средневековом мусульманском городе используя слова : халиф, дворец,мечеть,минарет, медресе,базар Учебник история средни...
Ответить
Разное
Определите,какие члены предложения являются однородными и на какой вопрос они отвечают.Какой знак препинания ставятся между однородными членами,свя...
Ответить
Разное
Автомобиль движется равномерно со скоростью 40м/с в течение 30 с. Какой путь пройдет он за это время? Постройте график пути автомобиля ...
Ответить