Чем опасны любые колебания состава внутренней среды организма, выходящий за пределы физиологической нормы?

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Есть такое понятие гомеостаз - это постоянство внутренней среды и способность организма его поддерживать. это нужно организму затем что именно в опрделенном диапазоне вот этой постоянной внутренней среды правильно проходят и вообще проходят химические реакции в организме, необходимые для жизни, работают ферменты, необходимые для катализирования различных жизненно важных процессов. организм это сложная система, в которой нет ничего лишнего и все направлено на поддержание жизни и здоровья.