Чем отличается позвоночник лягушки По числу ребер позвонков

Биология
Чем отличается позвоночник лягушки По числу ребер позвонков
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лягушка может и вперёд и назад и в право и влево сгибать позвоночник,а рыба только из стороны в сторону
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