Чем отличается случай минимизации убытков от случая закрытия предприятия если фирма имеет в 1-м 2 случае только убытки?

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В случае минимизации убытков фирма продолжает работать в объеме, который бы позволил ей максимально сократить эти убытки и частично компенсировать постоянные издержки. Это возможно при цене, которая ниже минимальных средних общих издержек, но превышает минимальные средние переменные издержки, т.е. каждая произведенная единица продукции позволяет фирме возмещать не только средние переменные, но и часть средних постоянных издержек. Если же фирма закроется, то ее убытки будут равны всей величине постоянных издержек, т.к. постоянные издержки не могут быть изменены в краткосрочном периоде.