Чем отличается чебурашка от барабашки с точки зрения лингвиста

Чем отличается чебурашка от барабашки с точки зрения лингвиста

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Они отличаются корнем и суффиксом . Чебурашка-корень (чебураш). Барабашка-корень (барабаш).
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