Чем отличается глобус и карта .карта и план (сокращено)

Чем отличается глобус и карта .карта и план (сокращено)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Карта и план обозначают местность на плоскости, а глобус является как-бы объемной моделью Земли
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