Чем отличается озонатор от воздухоочистителя?

Чем отличается озонатор от воздухоочистителя?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Если в каждую комнату то выбирайте четко соответствие площадь вашей комнаты площадь обслуживания воздухоочиститель.
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