Чем отличается произведение устного народного творчества от авторского

Устное народное творчество -это импровизация как одного так и всего социума. Это рассказы, истории, былины, у которых начало одно, а вот продолжение и окончание всегда разные, или с разными оттенками. Авторское произведение не переиначить, не переврать, не переписать, потому что у него законный владелец, только он может изменить что-то в произведении. Возможно сюжет автора и начинается с импровизации или пробы пера, но постоянно шлифуется и корректируется автором.