чем отличается средневековая школа от современной?

Набор дисциплин в средневековой школе был ограничен несколькими предметами, тогда как в современной школе изучается широкий спектр дисциплин. В средневековых школах обучение было тесно связано с изучением богословия и латыни,что подразумевало воспитание и обучение согласно идей церкви. Если нужны линии сравнения - забейте в поиск по сайту, на такой вопрос отвечали несколько дней назад.