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чем отличается стихотворение от считалочки
чем отличается стихотворение от считалочки
Ответ(ы):
Ответил Гость:
я думаю что стихотворение написано автором а считалочка народом
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