Чем отличается высакостный год от обычнова и почему он появился в календаре

Гость: Гость:

Гсп, русский язык, ты где? в високосном году на один день больше чем в обычном. Планета Земля вращается не ровно 365 дней, а 365 плюс 6 часов. За 4 года (високосный год один раз в четыре года) набирается ещё один день. В этом вся разница