Чем отличается высакостный год от обычнова и почему он появился в календаре
Разное
Чем отличается высакостный год от обычнова и почему он появился в календаре
Ответ(ы):
Гость:
Гсп, русский язык, ты где? в високосном году на один день больше чем в обычном. Планета Земля вращается не ровно 365 дней, а 365 плюс 6 часов. За 4 года (високосный год один раз в четыре года) набирается ещё один день. В этом вся разница
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