Чем отличаются массовые социальные движения в США от аналогичных движений в Евро??е в 1930-е годы?

История
Чем отличаются массовые социальные движения в США от аналогичных движений в Евро??е в 1930-е годы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 30-годы в Европе усиливалось нацистское движение, частично выход из Мирового кризиса, появлялась угроза 2Мировой. В США в те годы, зарождалась цветная революция
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