Чем отличалось социально-экономическое развитие германских государств от Великобритании и Франции?19 век.

1. Несмотря на создание таможенного союза, внутри Германии продолжали существовать таможенные барьеры, что затрудняло торговлю и образование единого рынка;2. Германия преимущественно представляла собой аграрную страну;3. Практически отсутствовали крупные города;4. Промышленность была сосредоточена в Рейнско-Вестфальской провинции, тогда как в других районах промышленное производство было или слаборазвито, или не развито вовсе;5. В отдельных регионах Германии продожали существовать феодальные повинности крестьян;6. Малочисленность класса наемных работников определяла консервативность взглядов германского народа, подавляющее большиство которого состояло из крестьян.6. Общей целью общественных движений было объединение страны.