Чем отличаются легкие птиц от легких ящерицы?

Органами дыхания рептилий являются легкие, имеющие мешкообразное строение. Внутренние стенки легких имеют складчатое строение, что значительно увеличивают дыхательную систему. У птиц дыхательные пути начинаются с ноздрей, расположенными у основания клюва, далее через ротовую полость и гортань и воздух попадает в трахею , распродающуюся на 2 бронха,которые переходят в легкие. На месте разделения трахеи на бронхи имеется расширение - нижняя гортань , в которой расположены голосовые связки , стенки которой имеют костные кольца.