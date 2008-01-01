Чем отличаются охотники на картине от весёлых охотников Н. Носов? Выпишите из текста предложения, подтверждающие ваши суждения
Чем отличаются охотники на картине от весёлых охотников Н. Носов? Выпишите из текста предложения, подтверждающие ваши суждения
Ответ(ы):
Ответил Гость:
На картине "Охотники на привале" изображены три охотника. Они похожи на весёлых охотников Носова. Но отличает их лишь то, что на картине, кроме охотников изображена дичь. Охотники на картине стреляли дичь. А охотники из книги были добрые, они говорили: —А я и не люблю убивать зверушек,— ответил дядя Федя.— Пусть зайчики, белочки, ёжики и лисички мирно в лесу живут. Не надо их трогать. —И птички разные пусть тоже живут,— сказал дядя Кузьма.— Без зверушек и пичужек в лесу было бы скучно. Никого убивать не надо. Животных надо любить. На картине охотники на привале после удачной охоты. А охотники в книжке: "Ходили, ходили, много разных зверушек видели, но никого не убили".