чем отличаются по настроению произведения о весне от произведений о других временах года

Весенние произведения всегда яркие, цветущие, и поэтому они отличаются от других. Весеннее время - это время ожидания лучшего, "Прощайте холода, здравствуй солнце". Произведения о весне имеют преимущественно любовное, радостное, счастливое направление. Часто присутствует описание обновления природы. Произведения о весне наполнены какой-то легкостью и свежестью. Они дают почувствовать это цветение , как всё оживает.