чем отличаются все классы моллюсков и что общего у них
Биология
чем отличаются все классы моллюсков и что общего у них
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну если рассматривать только те классы,которые изучаются в школьной программе,т.е. брюхоногие,головоногие,двусворчатые: у брюхоногих тело условно разделено на голову, туловище и ногу. есть раковина(сост. из 3 слоёв), иногда спирально закручивается. у двусворчатых, в отличие от брюхоногих, голова редуцирована(отсутствует), раковина состоит из 2 створок, соединённых мантией. у головоногих вообще нет раковины(исключение - кальмар Наутилус),тело состоит из головы и мешковидного туловища, есть щупальцы.
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