Чем отличись экспедиции первопроходцев 17 18 века от географических экспедиции 1 половине 19 века в истории россии
История
Чем отличись экспедиции первопроходцев 17 18 века от географических экспедиции 1 половине 19 века в истории россии
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Гость:
Были разные времена и изучали это по разному
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