Чем похожи троекуров и его дочь маша из рассказа дубровский?

Гость: Гость:

Ни чем . Потому что Троекуров думал только о себе и то что его дочь Маша выйдет за старого герцога и всю жизнь будет несчастна его не волновало . Так что Мария Кириловна не была похожа на Троекурова . Она была добрее , умнее и справедливее !!!