Чем похожи троекуров и его дочь маша из рассказа дубровский?
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Чем похожи троекуров и его дочь маша из рассказа дубровский?
Ответ(ы):
Гость:
Ни чем . Потому что Троекуров думал только о себе и то что его дочь Маша выйдет за старого герцога и всю жизнь будет несчастна его не волновало . Так что Мария Кириловна не была похожа на Троекурова . Она была добрее , умнее и справедливее !!!
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