Чем похожи вырожения 45+32 и 245+432 в чём их отличие? 2) вычесли первую сумму сделав подобную запись 245 +432=(200+40 +5 )+(400+30+2)=(200+400)+(40+30)+(5+2)=600+70+7=677 чем различаются записи вычисления обоих сумм...

Гость: Гость:

1. Похожи тем, что у них идентичны класс десятков (40 и 30) и класс единиц (5 и 2). Отличаются тем, что в первом выражении отсутствует класс сотен, а во втором он есть (200 и 400). 2. 45+32=(40+5)+(30+2)=70+7=77 Различается тем, что в данном примере у нас отсутствует класс сотен, поэтому мы с ним не проводим никаких арифметических вычислений.