Чем похожи выражения и чем различаются 17893-379*(235-198)+489= (17893-379)*(235-198)+489= 29519:7+247*(856-3164:4)= (29519:7+247)*(856-3164:4)=
Математика
Чем похожи выражения и чем различаются 17893-379*(235-198)+489= (17893-379)*(235-198)+489= 29519:7+247*(856-3164:4)= (29519:7+247)*(856-3164:4)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом сначала нужно умножить-379 на скобку ,а потом от 17893 вычесть число. Во втором надо умножать скобку на скобку. Т.е. сначала надо вычесть числа , а потом их умножить. Второй случай аналогичный. Удачи !
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