Чем полезны басни И. А. Крылова?

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В своих произведениях Крылов, отстаивая идеалы добра и справедливости, бескорыстия и трудолюбия, едко высмеивает хитрость, лень, глупость, упрямство, трусость. Автор критикует безнравственность, деспотизм и произвол властей: "У сильного всегда бессильный виноват". В его произведения про войну воплотились патриотический дух народа, мысли и чувства самого автора в час грозных испытаний. Огромный успех автора в что он представил в своих произведениях всю русскую жизнь и оценил ее с точки зрения простого народа