Чем поместье отличалось от вотчины: а) поместье наследовалось, а вотчина нет б) вотчина могла дариться, а поместье нет в) поместья появляются позже вотчин Укажите неверные утверждения причин Смуты: а) смерть Ивана Грозного...

История

Чем поместье отличалось от вотчины: а) поместье наследовалось, а вотчина нет б) вотчина могла дариться, а поместье нет в) поместья появляются позже вотчин Укажите неверные утверждения причин Смуты: а) смерть Ивана Грозного б) недовольство разных слоев населения своим положением в) замыслы польской монархии Выберите неверные определения опричнины: а) пограничное войско Ивана IV б) налоги на содержание армии в) территории, выделенные из состава государства Укажите неверные утверждения: а) вотчина наследовалась, а поместье нет б) за право владеть вотчиной, надо было служить, а за поместье нет в) поместье можно было продать, а вотчину нет

Автор: Гость