Чем понравилось или запомнилось вам произведение "Мещанин во дворянстве"?

Прочитав комедию Мольера "Мещанин во дворянстве", сразу же понимаешь, что она очень актуальна и в наши дни. Ведь многие сейчас из состоятельных людей точно так же, как и мещанин Журден, пытаются приобрести дворянский титул и попасть в круг аристократов. Он нанимает различных учителей, якобы так принято у аристократов. Но разве можно этим повысить свою культуру, если нет желания стать образованным человеком? Поэтому господин Журден и попадает в разные смешные ситуации, когда пытается подражать другому сословию, к которому он не принадлежит. Во времена Мольера мещанин никак не мог попасть в класс дворян, об этом драматург уже пытается предостеречь в названии своей комедии. Мольер высмеивает таких людей, сравнивая их с вороной в павлиньих перьях.