Чем принципиально отличается колониальный организм от многоклеточного?

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Многоклеточные организмы отличаются от колониальных организмов, прежде всего разделением функций отдельных групп клеток при взаимодействии со средой, их общей особенностью является то, что, как и колония одноклеточных, многоклеточный организм вырастает из одной материнской клетки. Разделение функций клеток в совместной их деятельности как целого требует согласования их действий между собой. Это согласование достигается комплексом происходящих между ними управляющих и следящих информационных взаимодействий. В многоклеточном организме появляются клетки способные вступать в информационные взаимодействия с другими клетками в качестве передающей стороны. Во всем остальном клетка в многоклеточном организме взаимодействует с другими клетками принципиально так же, как одноклеточный организм взаимодействует с элементами его внешней среды. Принципиальное отличие проявляется только в процессе самовоспроизведения клетки. Дочерняя клетка не всегда становится полной копией материнской клетки. На процесс самовоспроизведения клетки оказывает влияние ее информационное взаимодействие с окружающими клетками и внешней средой организма. ДНК в дочерней клетке полностью копируется с ДНК материнской клетки, а комплекс остальных элементов может значительно отличаться. Таким образом, центральный элемент информационного управления взаимодействий элементов клетки в каждой клетке один и тот же, но выполняет только ту часть своих функций, которая соответствует взаимодействию с имеющимися в клетке другими элементами.