Чем принципиально отличаются производители от потребителей и разрушителей?

Кто такие производители? Производителями являются зеленые растения. Благодаря способности к фотосинтезу они запасают огромное количество солнечной энергии, преобразованной в энергию химических связей органических веществ, и потому доступной для всех остальных живых организмов. Какова роль потребителей? Потребители — это различные растительноядные, всеядные и хищные животные. Они потребляют органические вещества, образованные растениями. Потребители являются важнейшим звеном в круговороте веществ. Кто такие разрушители? К разрушителям относятся многочисленные бактерии, грибы, и почвенные черви, жуки-могильщики и некоторые другие животные. Они питаются остатками мертвых растений, животных, и их выделениями. В результате их деятельности органические вещества превращаются в минеральные и могут вновь усваиваться растениями.