Чем прославился Ибн Сина выберите правильный ответ: 1)написал более 100научных трудов2) написал поэму" шахнаме" 3) догадался что Земля движется вокруг Солнца 4)описал признаки различных болезней
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Чем прославился Ибн Сина выберите правильный ответ: 1)написал более 100научных трудов2) написал поэму" шахнаме" 3) догадался что Земля движется вокруг Солнца 4)описал признаки различных болезней
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ваще-то
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