Чем прославился Ибн Сина выберите правильный ответ: 1)написал более 100научных трудов2) написал поэму" шахнаме" 3) догадался что Земля движется вокруг Солнца 4)описал признаки различных болезней

Разное

Чем прославился Ибн Сина выберите правильный ответ: 1)написал более 100научных трудов2) написал поэму" шахнаме" 3) догадался что Земля движется вокруг Солнца 4)описал признаки различных болезней

Автор: Гость