Чем различается климат южной,юго-западной и центральной Азии?

Рельеф Рельеф континентальной части Азии и островов занимают в основном горы и плоскогорья. На юге расположены крупнейшие горные системы – Гиндукуш, Памир, Тянь-Шань, Тибетское нагорье, Гималаи. На севере и северо-востоке находятся Среднесибирское плоскогорье, Становое нагорье, хребет Черского, Верхоянский хребет, Срединный хребет, горы Алтая. На востоке - Большой и Малый Хинган, Сихотэ-Алинь. С запада Азию ограждают горы Кавказа и Уральские горы. Самые большие равнинные территории Азии - Западно-Сибирская на северо-западе, Туранская низменность на юго-западе континентальной части Азии, Великая Китайская, плато Декан (юг континентальной Азии, полуостров Индостан) . Самая высокая точка Азии и всего мира - Эверест или Джомолунгма - 8840 м Климат Благодаря огромной протяженности территории Азии с севера на юг, Азия отличается большим разнообразием климатических условий. В Азии различаются следующие основные типы климата: арктический; субарктический (тундровый) ; в умеренном поясе - сухой резко континентальный; холодный, умеренно влажный климат Западной Сибири; пустынный Казахстана и северной части Центральной Азии; умеренный восточной окраины материка; субтропический климат на побережье Средиземного моря; субтропический на большей части Передней Азии; высокогорно-пустынный Памира, Каракорума и Тибета; субтропический муссонный восточной окраины Азии; тропический пустынный южных районов Передней Азии и сопредельных частей Западного Пакистана и Индии; субэкваториальный (тропический муссонный) Индостана, Индокитая; экваториальный остальных районов Больших Зондских островов и полуострова Малакка. Выделяются и многочисленные варианты типов климата, связанные с особенностями рельефа и влиянием морских течений