Чем рост растения отличается от роста животный скажите прошу скорее
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Чем рост растения отличается от роста животный скажите прошу скорее
Ответ(ы):
Гость:
Растения растут на протяжении всей жизни, а животные достигают определенного предела и начинают стареть.
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