Чем руды отличаются от других полезных ископаемых?подчеркни правильный ответа)тонут в воде. б) хорошо горят.в)содержат металлы. г)блестят.

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Чем руды отличаются от других полезных ископаемых?подчеркни правильный ответа)тонут в воде. б) хорошо горят.в)содержат металлы. г)блестят.

Автор: Гость