чем считалочка отличается от стихотворения

чем считалочка отличается от стихотворения

Ответ(ы):

Ответил Гость:
СЧИТАЕТ КТО ВОДИТ И Т.Д АСТИХ В РИФМУ РАССКАЗЫВАЕТ О ЧЁМ УГОДНО
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