Чем тоталитарные режимы отличаются от авторитарных?
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Чем тоталитарные режимы отличаются от авторитарных?
Ответ(ы):
Гость:
Особенностью тоталитарного режима является тотальный государственный контроль над всеми сферами жизни общества. Такой режим имел место в нашей стране в «сталинские времена», когда в обществе практиковалась система взаимной слежки и доносительства. Под особое подозрение попадали иностранцы. В тоталитарных государствах особую роль играла правящая партия во главе с вождем, которая в скором времени становилась единственной, поскольку вся оппозиция власти уничтожалась. А так как партия в стране одна, то, соответственно, ее взгляды на общественные устройства становились официальной политикой государства. Такой порядок поддерживался с помощью массового террора, карательной системы, которая в конечном счете была направлена не столько на выявление «врагов народа», сколько на устрашение населения, подавления воли людей. Особенностью авторитарного режима является безграничная власть и влияние. В наше время авторитарный режим сохранился в Азии, Африке, Латинской Америке. Авторитарному режиму, также, как и авторитарному присуща монополия на власть одной группы, одной партии, с одним вождем. Роль парламента и других представительных органов незначительна. Политическая оппозиция, если она есть, находится под строгим контролем государственных органов. Для удержания власти широко используются вооруженные силы. Права и свободы граждан хоть и задекларированы, но постоянно нарушаются. В отличие от тоталитарного режима здесь отсутствует чрезмерная жесткость власти и ее вездесущий контроль. Сохраняется свобода экономической деятельности, частная жизнь людей. Власть опирается не только на армию, но и на церковь, поддерживаются традиции.
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