Чем всеобщее избирательное право в 19 веке отличаеться от всеобщего избирательного права в 20 веке?

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Всеобщее избирательное право - принцип избирательного права, в соответствии с которым все граждане страны, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, достигшие совершеннолетия, вправе избирать органы государственной власти и местного самоуправления. Исторически "всеобщность" подразумевала право всех мужчин голосовать. Первая французская республика стала первой страной, гарантировавшей всем мужчинам избирательное право в 1792 году; она же первой уничтожила все имущественные требования к голосующим. Греция дала всем работающим мужчинам старше 25 лет право голосовать в 1829 году; безработные получили право голосовать в 1877 году. Франция и Швейцария дали всем совершеннолетним мужчинам право голоса после революций 1848 годов; в Германской империи это произошло в 1871; 15-я поправка к конституции США, принятая в 1870 году, де-юре провозглашала всеобщее избирательное право, однако на юге страны ограничения фактически были сняты в 1965 году Законом о голосовании. Первой страной, предоставившей всем совершеннолетним гражданам и гражданкам право голоса стала в 1893 году Новая Зеландия. В большинстве стран всеобщее избирательное право появилось примерно через поколение после аналогичного закона, не разрешающего голосовать женщинам. Известные исключения в Европе - Франция (женщины смогли голосовать в 1945 году), Италия (1945), Греция (1948), Бельгия (1952), Швейцария (1971). Многие страны, поздно давшие право голоса женщинам,были одними из первых, давших всеобщее право на голосование мужчинам. В первых современных демократиях голосовать можно было только подтвердив наличие определенного имущества или суммы денег, в результате чего голосовать могли лишь немногие богатые мужчины. Кроме того встречались ограничения религиозного и расового характера. Колониальные правительства зачастую запрещали голосовать жителям колоний. Первые шаги к всеобщему избирательному праву начались в первой половине 19 века, в основном они касались искоренения имущественного ценза. После Гражданской войны в США освобожденным совершеннолетним рабам мужского пола было позволено участвовать в выборах. В конце 19 - начале 20 веков движение за всеобщее избирательное право сфокусировалось в основном на предоставлении права голосовать женщинам.