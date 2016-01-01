Чем взрослые отличастая от детей: физические особенности, знания,поведения,мера ответственности, степь самостоятельности.

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Взрослые гораздо выше ростом, более самостоятельные, с совершенно другими чертами лица, нежели дети. Для них важна ответственность и собственное мнение, так как без этого ты не сможешь быть целостной личностью. конечно, термин "взрослый" можно понимать несколькими вариантами - в плане возраста и в плане навыков по жизни. так как, даже двенадцатилетний ребенок может оказаться взрослым