Чем я похожа с человеком другой религии

Чем я похожа с человеком другой религии

Ответ(ы):

Ответил Гость:
У всех разные религии, но все верят в них, как и ты , мне кажется что именно эта схожость с другим человеком и религией.
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