Чем занимаются полярники кратко

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13 февраля 1956 года начала работу советская антарктическая станция «Мирный». Работа полярников — не из легких. Зачастую им приходится трудиться в нечеловеческих условиях. Мы выяснили, как живут и работают полярники в Антарктиде Полярные станции бывают нескольких видов. Их классификация зависит от расположения: они могут стоять на поверхности льда, на твердом грунте и в нескольких метрах под поверхностью, под снегом. Бывают дрейфующие станции. Первая такая станция в Советском союзе называлась «Северный полюс». Развлечения На станции проводят долгие месяца, а то и годы. Полярникам не обойтись без каких-то развлечений. Сейчас почти везде есть интернет, домой можно позвонить по спутниковому телефону. Работает телевизор. Правда, только один канал. В жилом здании есть кают-компании. Там есть бильярдный стол и другие игры — шахматы или шашки. Полярники иногда даже купаются! Окунаться в воду можно, например, на крещение. Делают это в озере среди льдин. ктростанции. Она обеспечивает отопление и освещение. Функционирует такая станция бесперебойно, за ее работой все время следят — каждый день оставляют дежурного. Если же она вдруг выйдет из строя, то жизнь на станции продержится максимум полчаса. Как же в такой мороз полярники выходят на улицу, чем они согреваются? Начнем с того, что о каждом выходе сотрудники станции обязаны отчитываться дежурному. Выходить одному запрещено — только вдвоем. Таковы правила техники безопасности. Каждый раз, собираясь на улицу, нужно одеться в три слоя. Сначала термобелье — оно выводит влагу наружу. Потом - шерстяная одежда или флисовая куртка. Третий слой - ветрозащитный и влагонепроницаемый. Это может быть пуховая куртка. На руки сперва нужно надеть шерстяные перчатки, потом - меховые варежки. На ноги - меховые носки-чуни, на них надевают валенки, подошва подшивается дополнительным слоем войлока. На лицо обязательно надевают маску с отверстивями только для глаз. Без маски на морозе нельзя, иначе от дыхания мгновенно обморозятся нос и губы. А выходить между тем приходится иногда не по одному разу в день. Одеваться перед выходом на улицу нужно в три слоя Кстати, кроме лютого мороза полярников на улице может поджидать буран. Например, на станции "Мирный" температуры не такие низкие - в самые холодные месяцы может быть максимум -30 градусов. Однако для побережья в районе Мирного характерны устойчивые по направлению частые и сильные ветры. Максимальная скорость ветра достигает 56 метров в секунду. Штормы и ураганы, сопровождающиеся сильными метелями, довольно частое явление в зимний период. На этот случай на станции натянуты веревки или же установлены перила, держась за которые, можно пройти по территории во время бурана. Бывалые полярники приводят интересный факт: при сильном холоде на улице появляется специфический запах, аналог которому можно найти не сразу. Он этот едва уловим, и обычно на него не обращаешь внимания — настолько он слабый и незаметный. Однако им пропитана вся Антарктида. Некоторые называют этот запах «карамельная ваниль». Реакция организма и адаптация Конечно, в полярники не берут кого попало. В Антарктиду отправляют только хорошо подготовленных людей. Однако непривычному к суровым условиям человеку адаптироваться все равно придется. Адаптация может занимать от месяца до трех. На лицо полярникам обязательно нужна маска Атмосфера здесь сильно разрежена, давление очень сильное, да еще и осадков выпадает очень мало, из-за чего здесь царит почти абсолютная сухость. Первое время нельзя быстро ходить и поднимать тяжести. Дело в том, что в Антарктиде очень тяжело дышать. Кислорода в воздухе — как на высоте 5 километров в средних широтах. При быстрых и резких движениях появляется одышка и темнеет в глазах. От сильного головокружения можно даже упасть. Кроме того, распространено такой явление, как апноэ — остановка дыхания во время сна. Обычно люди на полярных станциях теряют вес — до 10 килограммов за месяц. Дома Дома на полярных станциях обычно яркие — красные, оранжевые. Так их лучше видно на сплошном белом фоне. Внешне они напоминают контейнеры или строительные бытовки. Делают дома для полярников из утепленных сэндвич-панелей и с окнами на потолке и по бокам. В каждом домике — две комнаты, в каждой живет 1-2 человека. Все удобства — туалет и умывальник — в тамбуре. Как мы уже сказали, станции бывают нескольких типов. На некоторых дома стоят под слоем снега — в комнаты не проникает свет. Наружу можно выйти через два выхода — основной и запасный. Если к основному выходу прорыт 50-метровый туннель, то запасный представляет собой крутую лестницу на поверхность снежного покрова над зданием станции. "Северный полюс" Интересно, что при таких непростых погодных условиях полярникам бывает не очень-то комфортно и в помещении. В домах температура порядка +15, но случается, что топливо надо экономить, и столбик термометра падает. Например, такая ситуация была на станции «Восток». По воспоминаниям полярников, тогда температура в домах была порядка +5 градусов.