Чему будет равна кинетич. энергия свободного падения тела массой 5кг через 5с после начала падения
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Чему будет равна кинетич. энергия свободного падения тела массой 5кг через 5с после начала падения
Ответ(ы):
Гость:
Мне бы формулу, вообще ничего не понимаю уже
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