Чему будет равно значение переменной i после выполнения следующего фрагмента про??раммы при n = 82 ? … int i = 0, k = 4; int n; scanf(''%d'',amp;n); do {i++; } while (ilt;=n) …
Информатика
Чему будет равно значение переменной i после выполнения следующего фрагмента про??раммы при n = 82 ? … int i = 0, k = 4; int n; scanf(''%d'',amp;n); do {i++; } while (ilt;=n) …
Ответ(ы):
Гость:
Так как переменная i меняется от 0 до 82, то после выполнения цикла ее значение будет равно 83. Ответ: 83
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Литература