Чему может быть равна градусная мера угла при основании равнобедренного треугольника если известно, что площадь равна 25, а длина боковой стороны 10

Алгебра
Чему может быть равна градусная мера угла при основании равнобедренного треугольника если известно, что площадь равна 25, а длина боковой стороны 10
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть высота к основанию=h,а основание=а, угол при основании=альфа; в прямоуг.тр-ке гипотенуза=10; катеты h и а/2; h=10sin альфа; а=20cos альфа; S=25=ah/4=20*10*sin альфа*cos альфа/4; sin альфа*cos альфа=1/2; альфа=45гр. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какие из перечисленных электростанций меньше всего влияет на экологическую оста??овку 1)гидроэлектростанции 2)атомные 3)тепловые 4)ветровые
Ответить
Химия
Определите, используя метод электронного баланса, коэффициенты в уравнениях реакций а) NH3+O2=>NO+H2O б) NH3+O2=>N2+H2O
Ответить
Алгебра
Подайте вираз (а4)6 у вигляді степеня з основою а.
Ответить
Математика
дети пошли в театр. учитель их попросил построиться тройками. катя, витя и саша увидели, что их тройка седьмая спереди и пятая сзади. сколько детей...
Ответить
Английский язык
Произношение на русском языке kitchen, fish, read, eat, meat. Nice to meet you. Rick likes meat. book, cook, school, food, special food, name, cake...
Ответить