Чему может быть равна градусная мера угла при основании равнобедренного треугольника если известно, что площадь равна 25, а длина боковой стороны 10
Алгебра
Чему может быть равна градусная мера угла при основании равнобедренного треугольника если известно, что площадь равна 25, а длина боковой стороны 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть высота к основанию=h,а основание=а, угол при основании=альфа; в прямоуг.тр-ке гипотенуза=10; катеты h и а/2; h=10sin альфа; а=20cos альфа; S=25=ah/4=20*10*sin альфа*cos альфа/4; sin альфа*cos альфа=1/2; альфа=45гр.
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