Чему может быть равна градусная мера угла при основании равнобедренного треугольника если известно, что площадь равна 25, а длина боковой стороны 10

Алгебра

Чему может быть равна градусная мера угла при основании равнобедренного треугольника если известно, что площадь равна 25, а длина боковой стороны 10

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